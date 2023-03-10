تحديد مواعيد نهائي ونصف نهائي كأس الصالات

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات التوقيتات والملاعب التي ستقام عليها مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة الصالات، إذ يلتقي عند الساعة السابعة من مساء الغد، البطائح مع ضيفه الشارقة، ويستضيف الحمرية نظيره خورفكان في التوقيت نفسه ضمن مرحلة الذهاب، بينما ستقام مرحلة الإياب الأربعاء المقبل فيتواجه الشارقة مع البطائح في صالة كلباء الرياضية في الثامنة مساء، ويلعب خورفكان بملعبه مع الحمرية في السابعة مساء.

وحددت اللجنة التنفيذية للصالات 21 الجاري موعداً لإقامة المباراة النهائية.