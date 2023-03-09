نادي مليحة يجدد الثقة بمدرب فريق الصالات بهجت

كشف نادي مليحة الثقافي الرياضي عن قيامه بتجديد تعاقده مع مدرب فريق كرة الصالات خالد بهجت.

واستطاع بهجت أن ينال ثقة مجلس إدارة النادي بعد أن حقق نتائج لافتة بعد أن التحق بالتدريب منذ بداية الموسم الرياضي ووصل إلى المركز الثالث في الترتيب العام، ويُعد المركز الثالث من أفضل النتائج في مشوار النادي في دوري كرة الصالات منذ ست سنوات.

وأكد أمين السر العام لنادي مليحة سالم الكتبي، أن النادي جدد عقده مع بهجت ليواصل تدريب الفريق في ظل طموح النادي وسعيه للعودة إلى الصدارة في الموسم المقبل.

ولفت إلى حرص النادي على الاستفادة من خبرات المدرب، إذ درّب عدداً من الأندية المصرية والسعودية.