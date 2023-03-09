1000 سباح في كأس الإمارات الدولية

يستعد اتحاد السباحة لتنظيم بطولة كأس الإمارات الدولية للسباحة (50 متراً) المقرر إقامتها على مدار ثلاثة أيام 17-18-19 مارس الجاري في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة من 50 نادياً وأكاديمية من داخل الإمارات وخارجها، وهي البطولة الأكبر التي ينظمها الاتحاد وتشهد هذا الكم من السباحين.

وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال عبدالله الوهيبي، أن البطولة ستشهد مشاركة كبيرة من مختلف الأندية والأكاديميات، كما استقبلت اللجنة المنظمة عدداً من المشاركات الخارجية، وهو ما يؤكد تنظيم بطولة قوية ستشهد تنافساً كبيراً.

وقال الوهيبي: «تم تشكيل كل اللجان العاملة من أجل الاستعداد لها بالشكل المناسب، حيث ستُقام البطولة بنظام التصفيات الصباحية على أن تكون النهائيات في الفترة المسائية، بأيام البطولة الثلاثة».وأضاف: «تم اعتماد هذه البطولة للسباحين الذين لديهم خبرات واسعة في البطولات حيث يتم تأهيلهم للالتحاق بمنتخبات بلادهم وذلك للمشاركة بالسباقات الدولية للارتقاء بمهاراتهم الفنية والبدنية، وتم توافر باقات خاصة للفرق الدولية من طيران وتأشيرات، إضافة إلى النقل والإقامة لكل السباحين وعائلتهم وكذلك للمدربين».

وتشهد البطولة السباقات كافة بما في ذلك سباقات 800 حرة، 400 حرة، 400 متنوع، وللأعمار من تسع سنوات فما فوق «سباحين عمومي».