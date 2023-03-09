نادي التعاون يطالب بإلغاء عقوبة «الأشبال»

دعا نادي التعاون إلى إلغاء العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط بحق فريق الأشبال باعتباره خاسراً أمام العين بثلاثية نظيفة مع غرامة قيمتها 5000 درهم، وذلك بداعي عدم الحضور إلى مكان إقامة المباراة التي كانت مقررة ضمن دوري الفئة (ب) في الثالث من مارس الماضي.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون عبدالعزيز منقوش لـ«الإمارات اليوم»، أن «لجنة المسابقات حددت الساعة الرابعة و20 دقيقة عصر يوم الجمعة الماضي موعداً لإقامة المباراة، وهذا الموعد غير ممكن إقامة المباراة فيه لأسباب عدة أولها أن فريق الأشبال يضم لاعبين هم من أبناء المدارس والجمعة يوم دوام والمسافة بين مدينة شعم في رأس الخيمة ومدينة العين تحتاج لنحو ثلاث ساعات للوصول إلى ملعب المباراة، خصوصاً أن سيارة النقل محددة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وهو أمر صعب على لاعبين لا تتعدى أعمارهم عن 13 سنة».

مبيناً أنه كان يفترض أن تُقام المباراة أحد يومي السبت أو الأحد ليكون ذلك ممكناً باعتبارهما إجازة رسمية ويمكن الاستعداد المبكر والسفر لمكان إقامة المباراة. وتابع: «خاطبنا لجنة المسابقات بشكل مبكر وشرحنا موقفنا مسبقاً، لكننا لم نتلق الشرح الوافي، وبالتالي أصبح خوض المباراة غير ممكن، ونجدد دعوتنا لمراجعة العقوبة وتعديل الجدول ليتناسب مع الإمكانات المتاحة».