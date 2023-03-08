خسارة غير متوقعة لشباب الأهلي في سلة «سوبر غرب آسيا»

تجرّع شباب الأهلي الهزيمة الأولى في تصفيات «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة عن المنطقة الخليجية، بتلقيه خسارة غير متوقعة أمام مضيفه كاظمة الكويتي جاءت بفارق 12 نقطة، وبنتيجة (98-86)، في مباراة جمعتهما أمس، ضمن المجموعة الأولى في ثانية جولات مرحلة الإياب، وسجلت المجموعة ذاتها تحقيق الهلال السعودي لانتصارٍ عريض خارج الديار على حساب البشائر العماني بواقع (103-43).

وأدت خسارة شباب الأهلي إلى دخوله شريكاً مع الهلال السعودي على صدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط لكل منهما، بفارق النقطتين عن كاظمة الكويتي في المركز الثالث، ويظل البشائر العماني على المركز الرابع والأخير برصيد خمس نقاط.

ونجح كاظمة الكويتي في ضمان انتصاره على شباب الأهلي، بنيل لاعبي الفريق الكويتي الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع (24-13 و25-17)، فيما لم يشفع لـ«فرسان دبي» نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع (33-30 و23-19) في العودة بنتيجة المباراة.