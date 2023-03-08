«الشارقة للمرأة» يقترب من درع دوري السلة

بات فريق الشارقة الرياضي للمرأة، على مشارف معانقة درع دوري كرة السلة للسيدات، بفوزه المستحق على نظيره الشارقة الرياضي فرع الوسطى بنتيجة 60-55 في مباراة الدور نصف النهائي التي جرت في صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة. ويتألف فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة من اللاعبات، سارة جمعة ومريم النعيمي وشمسة درويش وعلياء النقبي وميثاء مبارك وسهيلة عباس وشالين شاليكا وشهد الكعبي وجيسيكا روس ونينا نينكوفيك. وأعربت رئيس قسم الألعاب الجماعية فاطمة العليلي عن فرحتها بتأهل فريق النادي إلى نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة، واقترابه كثيراً من إحراز درع بطولة مهمة بحجم الدوري العام. وهنأت العليلي، لاعبات فريق النادي لكرة السلة، والكوادر الفنية والإدارية والطبية، بالتأهل إلى نهائي بطولة الدوري العام، مشددة على أن تألق لاعبات النادي في البطولة ناتج في جانب كبير منه عن مستوى الإعداد الذي خاضه الفريق في أكثر من معسكر، مشيرة إلى أن بلوغ نهائي الدوري العام، يمثل نتيجة مهمة، متمنية أن يكمل الفريق مشواره بإحراز الدرع، مبدية ثقتها العالية بمقدرة نجمات النادي على تتويج جهودهن طوال البطولة، بالفوز بالدرع.