4 «قمم» تحدد مصير الشارقة في المنافسة على «درع» الدوري

تلقى فريق الشارقة ضربة موجعة بالخسارة الأخيرة التي تعرض لها في ملعبه ووسط جمهوره أمام الجزيرة، إذ تسبب في تجميد رصيده عند 34 نقطة، وتراجعه إلى المركز الخامس، وابتعاده عن الصدارة التي كان يحتلها في الجولات الماضية، وتوسع الفارق بينه وشباب الأهلي المتصدر إلى خمس نقاط.

وتنتظر الشارقة أربع مباريات قمة قد تكون حاسمة في تحديد مصيره في المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري، وتكرار سيناريو 2019 حين توج آخر مرة باللقب.

ومن أبرز هذه المواجهات والتي ستكون كلها خارج أرضه، مباراته المرتقبة أمام الوصل ضمن الجولة 19 في زعبيل السبت المقبل، بعدما انتهت مواجهة الفريقين في الدور الأول بفوز الوصل بهدف نظيف. وهناك أيضاً مواجهة قوية أمام الوحدة ضمن الجولة 21. وأمام الشارقة كذلك تحد آخر في الجولة 23، عندما يلتقي العين مجدداً، بعدما انتهى لقاء الفريقين في الدور الأول بالتعادل 2-2.

وتشهد الجولة 26 أيضاً مواجهة مهمة للشارقة أمام النصر الذي استطاع أن ينتزع نقطة ثمينة من الشارقة، بعدما تعادل معه في ملعبه وأمام جماهيره 1-1 في الدور الأول، فيما ستلعب المباراة المرتقبة بينهما على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

المواجهات الـ 4

الوصل - الشارقة (الجولة 19 - 11 الجاري).

الوحدة - الشارقة (الجولة 21 - 31 الجاري).

العين - الشارقة (الجولة 23 - 19 أبريل).

النصر - الشارقة (الجولة 26 - لم يحدد الموعد بعد).