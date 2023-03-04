الخاطري تتحدث 3 لغات لمساعدة الرياضيين من «أصحاب الهمم»

أكدت لاعبة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم في تنس الريشة، وخريجة جامعة «دورهام» البريطانية، سلامة الخاطري (22 عاماً) أنها وسعت نطاق ثقافتها الشخصية، وباتت تتحدث ثلاث لغات وذلك من أجل مساعدة الرياضيين من أصحاب الهمم المشاركين في مختلف البطولات الدولية التي تقام في الإمارات.

وأكدت الخاطري أنها تتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تشارك ضمن طواقم التشريفات في مراسم التتويج، كما كان في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، والتي اختتمت قبل أيام، وشارك فيها 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة، وتعد البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).

وقالت الخاطري لـ«الإمارات اليوم»: «لم تقف دراستي الجامعية في بريطانيا عائقاً أمام مواصلة تطوير مهاراتي الرياضية لاعبة في منتخب تنس الريشة، بجانب القدرة على تعلم لغات أجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية، ووضع هذه الخبرات في خدمة أصحاب الهمم، خصوصاً عند قدومهم من كل دول العالم إلى أرض الإمارات والمشاركة في البطولات الدولية والعالمية الكبرى».

وكشفت الخاطري عن أنها تخطط في الفترة المقبلة لتعلم اللغتين الصينية والفلبينية، مشيرة إلى أنها تلقى باستمرار تشجيعاً كبيراً من مسؤولي نادي دبي لأصحاب الهمم الذي تنتسب إليه، للانخراط في الفعاليات المختلفة جنباً إلى جنب مع المنافسات الرياضية. وقالت إن رغبتها في الجمع بين التفوق الدراسي والرياضي منذ انخراطها في منتخب الشباب لتنس الريشة سنة 2018، كان محفزاً لها لتنمية مهارات مختلفة.

وقالت إن «الجوانب التنظيمية كانت على الدوام وراء وضع الهيئات واللجان الدولية البارالمبية ثقتها في الإمارات لاستضافة الأحداث والبطولات الكبرى، وهو عامل آخر كان وراء تشجيعي على إتقان مزيدٍ من اللغات، بما يسهل مهمة التواصل مع أبطال وبطلات العالم».

واختتمت حديثها بالقول: «أتجه الشهر المقبل إلى تحدٍ جديد على الصعيد الرياضي، مع انخراطي بجانب (تنس الريشة) في رياضة الدراجات الهوائية، إذ سأخوض الشهر الجاري أول سباق تصنيفي لي في إيطاليا، وطموحاتي كبيرة في القدرة على التمثيل المشرف لرياضة المرأة الإماراتية، ورفع علم الدولة في شتى المحافل العالمية».

• سلامة الخاطري جمعت بين التفوق الدراسي والرياضي منذ انخراطها في منتخب تنس الريشة سنة 2018.