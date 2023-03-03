"يد" الشارقة تكسب ودية أهلي سداب العماني استعداداً للخليجية

خاض فريق الشارقة لكرة اليد مباراة ودية مع فريق أهلي سداب العماني، مساء اليوم على صالة نادي الشارقة الرياضي، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني من 8 إلى 17 الجاري، حيث انتهى اللقاء بفوز الشارقة بنتيجة (35-24).

وضمن التجهيز لخليجية اليد الــ 39، نجحت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي في التعاقد مع الدولي القطري محمود أحمد زكي لاعب فريق كرة اليد بنادي الغرافة القطري على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في البطولة الخليجية.

ويختتم الشارقة المعسكر الداخلي المغلق 6 الجاري، والذي يتضمن برنامج تدريب على فترتين صباحاً ومساءً يتخلله ملاقاة فريق أهلي سداب للمرة الثانية. ويذكر أن قرعة البطولة الخليجية وضعت الشارقة ضمن المجموعة الثانية بجوار الكويت الكويتي والصفا السعودي والأهلي البحريني، بينما تضم المجموعة الأولى أندية النجمة البحريني والعربي القطري وأهلي سداب العماني والسالمية الكويتي.