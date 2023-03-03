فوز التعاون على سيتي في دوري الدرجة الأولى

واصل فريق التعاون انتصاراته وفاز اليوم على مضيفه فريق "سيتي" بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في ملعب ذا سيفنز بدبي ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الدرجة الاولى. وسجل هدفي التعاون سلطان احمد في الدقيقة 24، والسنغالي ابلاي سي في الدقيقة 88، بينما سجل هدف "سيتي" عبيد عيد في الدقيقة 83.

وبموجب هذه النتيجة اصبح فريق التعاون في المركز الثامن برصيد 32 نقطة بينما "سيتي" في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة. وتقام عند الساعة 5:35 مساء السبت ثلاثة مباريات يلعب فيها العروبة مع الجزيرة الحمراء والرمس مع مسافي وفرسان هسبانيا مع الحمرية.