سباق "الشراعية 60 قدما" يشد الأنظار في دبي غداً

تشهد شواطئ دبي ظهر غد تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبرى مع إنطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما (الجولة الثانية من بطولة دبي)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم لارياضي 2022-2023. وتجمع التظاهرة نخبة النواخذة والبحارة في صراع مثير للفوز بناموس السباق الذي يأتي في فاتحة الفعاليات التراثية التي ينظمها النادي في عام 2023 كما يمثل خير بروفة للحدث الكبير والمرتقب بعد 3 اشهر النسخة رقم 32 من سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير يونعير وحتى شواطئ دبي شهر مايو القادم.

وأكلمت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التحضيرات لتنظيم وانجاح الحدث الكبير حيث ظلت تراقب كافة التقارير الواردة عن الأحوال الجوية من المركز الوطني للإرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة من أجل الاطلاع على سرعات الرياح وحالة البحر في ليوم السبت سعيا لإقامة السباق في أفضل الظروف التي تساعد النواخذة والبحارة على الوصول بأمان الى خط النهاية.

وينطلق السباق من عمق مياه الخليج بالقرب من جزيرة القمر (نيوة بن حنظول) بالاتجاه الى شواطئ دبي ونقطة خط النهاية في شواطئ جميرا لمسافة تزيد عن 23 ميلا بحريا ستبحر السفن خلالها من أجل اعتلاء منصة التتويج ومعانقة لقب الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023.

وتبدا إجراءات المشاركة في السباق مبكرا بالنسبة للسفن المشاركة عبر المرور عند منطقة التفتيش في عرض الخليج العربي ومن ثم التحرك نحو مكان الانطلاقة والذي تم تحديده من قبل لجنة الاشراف على السباق ومن ثم الاصطفاف بالطريقة الصحيحة بين عوامات خط البداية تأهبا لإعطاء إشارة البداية ورفع العلم الأخضر من قبل زورق الطليعة.