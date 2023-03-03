الهولي يخوض تجربة معايشة صالات فنية في تايلاند

كشف مدرب فريق البطائح لكرة الصالات، عدنان الهولي، أنه يخوض تجربة معايشة فنية في بطولة تايلاند الدولية لكرة الصالات، التي تجمع نخبة من أقوى المنتخبات الآسيوية، وهي: تايلاند واليابان وموزمبيق وإيران ومصر والسعودية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تأتي هذه المعايشة وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة الصالات بضرورة التعرف إلى أفضل الأساليب العالمية في التدريب، وبدعم من مجلس إدارة النادي، برئاسة حمد بن حمودة الكتبي، لمنح المدربين أفضل الفرص لتطوير قدراتهم».