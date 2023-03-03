عجمان يضيف بني ياس إلى قائمة ضحاياه

واصل عجمان مشواره الاستثنائي في الدوري، وحقق فوزه العاشر على حساب مضيفه بني ياس بنتيجة 3-2، أمس، ضمن الجولة 18، ليرفع «البركان» رصيده إلى 32 نقطة، متقدماً إلى المركز السادس، فيما تجمدت نقاط بني ياس عند 19 نقطة، متراجعاً إلى المركز العاشر. وافتتح عجمان التسجيل في الدقيقة 17 بواسطة لاعبه المغربي وليد أزارو، وعزز التونسي فراس بالعربي التقدم بالهدف الثاني 45+1، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث 45+5.

وفي الشوط الثاني، نجح بني ياس في تسجيل هدفه الأول 56 بواسطة سيل سامويل، فيما أضاف زميله أوبا نقتيه الهدف الثاني في الدقيقة 59، ورمى بعدها الفريق بثقله الهجومي، أملاً في تسجيل هدف التعادل، لكن الضيوف حافظوا على تماسكهم، وحافظوا على الفوز.