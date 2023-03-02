عجمان يعود من بني ياس بالعلامة الكاملة

واصل فريق عجمان مشواره الاستثنائي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وحقق فوزه العاشر في المسابقة والذي جاء هذه المرة على حساب مضيفه بني ياس بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب «الشامخة» ضمن الجولة 18، ليضع بذلك «البركان» النقطة 32 في رصيده متقدماً للمركز السادس، فيما تجمدت نقاط بني ياس عند 19 متراجعاً للمركز العاشر.

وانهى عجمان الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة مستفيداً من الأخطاء الدفاعية لأصحاب الأرض، إذ قص شريط الأهداف في الدقيقة 17 بواسطة لاعبه المغربي وليد أزارو، فيما عزز التونسي فراس بالعربي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1 وأضاف اللاعب ذاته الهدف الشخصي الثاني له والثالث في الدقيقة 45+5.

واختلفت الأمور في الشوط الثاني الذي كشر فيه أصحاب الضيافة عن انيابهم ونجحوا في تسجيل هدفهم الأول في الدقيقة 56 بواسطة سيل سامويل، فيما أضاف زميله أوبا نقتيه الهدف الثاني في الدقيقة 59 ورمى بعدها الفريق بثقله هجومية أملاً في تسجيل هدف التعادل، لكن الضيوف حافظوا على تماسكهم وحافظوا على تقدمهم 3-2 حتى صافرة نهاية اللقاء.