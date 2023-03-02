3 غيابات مهمة تقلق شباب الأهلي أمام كلباء

يحل متصدر دوري أدنوك للمحترفين فريق شباب الاهلي ضيفا ثقيلا على كلباء اليوم في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن الجولة 18 في مباراة تقام في ملعب كلباء الساعة الثامنة والربع مساء، حيث يتطلع شباب الاهلي الى تحقيق الفوز وعدم التفريط بالنقاط مع بدء العد التنازلي للتعرف على بطل الدوري.

ويخوض كلباء المباراة بدون ضغوط بتواجده في المنطقة الامنة، وهمه الابرز تحسين موقعه اذ يبلغ رصيده الحالي 24 في المركز الثامن، بينما يبلغ رصيد شباب الاهلي 36 نقطة في المركز الاول.

وتقلق ثلاثة غيابات مؤثرة شباب الأهلي، على رأسها، صانع الألعاب واللاعب الذي يجد حلولا هجومية، الأرجنتيني كارتابيا، وهذا إلى جانب لاعبين مهمين آخرين، هما محمد مرزوق والبلجيكي ديناير.

وسبق لكلباء التعادل مع شباب الاهلي في مباراة الذهاب بدون اهداف في الموسم الحالي، بينما لم يحقق «النمور» أي فوز طوال المواجهات المباشرة بين الفريقين اذ فاز شباب الاهلي في تسع مباريات مقابل ست تعادلات.

ويتميز كلباء بخاصية تقلق شباب الاهلي، وهي قدرته على مواجهة الفرق التي تنافس على اللقب، إذ فاز على الوحدة بهدف، وعلى النصر 5-3، كما وتعادل مع الوصل 2-2، وفاز على الجزيرة 2-1، ونتائج مهمة اخرى. في المقابل يتطلع شباب الاهلي إلى التركيز على المنافسة في بطولة الدوري، بعد الخروج من بطولة دوري ابطال اسيا وإسعاد جمهوره بنتائج مميزة يحافظ من خلالها على الصدارة.