القمة العالمية للقيادات الرياضية تنطلق في أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية «ليدرز»، ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي.

وتناقش القمة التي تعقد في مركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس بمشاركة أكثر من 450 من قادة الرياضة العالميين، أبرز مستجدات الرياضة العالمية بما فيها مستلزمات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتأثير نجوم الرياضة العالمية في تأجيج حماس الجماهير. كما تناقش العديد من الظواهر الإيجابية في عالم الرياضة والإقبال الشديد، الذي تشهده بعض الألعاب، والعديد من المحاور المتعلقة بشؤون التسويق والرعاية، والفرق الرياضية، ومختلف الموضوعات المتعلقة بقطاع الرياضة العالمية.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني: «تحظى أبوظبي بمكانة مرموقة على خارطة الرياضة العالمية، بالشراكة مع مختلف الاتحادات والهيئات الدولية والعالمية الرياضية، لتصبح مركزاً لعقد المؤتمرات الدولية وبؤرة للقرار الرياضي».

وأضاف: «نتطلع للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المؤتمر، سعياً منا للتطوير والوصول إلى آفاق متقدمة».