فوز الإمارات ومصفوت وتعادل حتا ودبا الحصن في دوري «الأولى»

فرط فريق حتا في ثلاث نقاط ثمينة بعد أن استقبل هدفاً في آخر ثوانٍ من المباراة التي جمعته مع مضيفه دبا الحصن أمس، وانتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى، ورفع حتا رصيده إلى النقطة 47 في صدارة الترتيب، بينما أصبح رصيد دبا الحصن 45 نقطة في المركز الثاني، وسجل هدفي حتا سعيد الرواحي في الدقيقة الأولى والبريطاني بينيك افوبي (33)، بينما سجل هدفي دبا الحصن العماني محمد المربوعي في الدقيقتين (73) و(90+7).

وفاز فريق الإمارات على مضيفه الفجيرة 2-1 مستعيداً بذلك نغمة الانتصارات ليصبح رصيد «الصقور» 41 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 23 في المركز 15، حيث سجل لفريق الإمارات كل من البرازيلي ايمانويل في الدقيقة 4 وفهد بدر (75)، بينما سجل مايد راشد هدف الفجيرة (78). وفار مصفوت على ضيفه الذيد بهدف نظيف سجله إبراهيم خميس في الدقيقة 80، ليصبح رصيد مصفوت 36 في المركز الخامس، بينما لدى الذيد 26 نقطة في المركز 13.