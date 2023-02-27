10 عوامل وراء خروج «السوبر» في «أبهى حلة»

خرجت مباراة القمة في كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الشارقة والعين، والتي أقيمت أول من أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في صورة مميزة وفي أبهى حلة. وتوج الشارقة باللقب بعد مباراة مثيرة، بهدف نظيف جاء بطريقة عكسية من أبرز لاعب في العين، لابا كودجو بالخطأ في مرماه بعد كرة من مهاجم الشارقة كايو.

ووقفت 10 عوامل وراء نجاح رابطة المحترفين في تنظيم حدث استثنائي ورائع في كل شيء بدءاً من دخول الجماهير إلى المدرجات وخروجها، والسعادة التي بدت على كل من كان موجوداً في الحدث، نظراً للصورة الرائعة التي قدمها منظمو الحدث وعكسوا من خلالها التطور الكبير الذي وصلت إليه الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وتتمثل العوامل الـ10 في عملية التنظيم المثالي للحدث من الجوانب كافة بصورة احترافية مميزة من قبل الرابطة التي ابتكرت أساليب جديدة في التنظيم بجانب الحضور الجماهيري الكبير الذي زين الاستاد، إضافة إلى أن المباراة نفسها أقيمت في استاد آل مكتوم الذي يمثل بدوره تحفة معمارية رائعة بعدما تمت إعادة تأهيله أخيراً، وزيادة طاقته الاستيعابية ليتسع لنحو 15 ألف شخص، فضلاً عن أن عملية دخول وخروج جمهور الفريقين تمت بكل سهولة وسلاسة دون أي مشكلات أو عقبات، رغم كثافة العدد الذي توافد إلى الملعب مبكراً وقبل ساعات طويلة، إضافة إلى العروض التراثية المميزة والاحتفالات والكرنفالات التي صاحبت الحدث وجذبت أنظار الجمهور، وكذلك فإن حفل تتويج الشارقة بلقب كأس السوبر جاء مميزاً واستثنائياً.

ومثل النقل التلفزيوني المميز للحدث كذلك علامة فارقة في نجاح مباراة السوبر، حيث استخدمت خلاله القنوات التلفزيونية أحدث التقنيات من بينها استخدام تقنية الواقع المعزز، واستخدام كاميرات الدرون وكذلك 37 كاميرا بتقنية 4k. وهذا إضافة إلى أن المباراة قادها الحكم الدولي الشهير، البولندي سيمون مارسينياك الذي قاد مباراة نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين فرنسا والأرجنتين التي انتهت بفوز الأخير وحصده اللقب. ونجح مارسينياك في إخراج نهائي السوبر بشكل مميز تحكيمياً. وكان لافتاً أيضاً تحلي لاعبي الفريقين بالانضباط سواء في عملية الدخول للملعب أو الخروج. يضاف إلى هذا وجود مركز إعلامي مميز بنادي النصر قدم كل التسهيلات لوسائل الإعلام لتغطية الحدث. يذكر أن الشارقة أحرز ثاني ألقابه في «السوبر».

العوامل الـ 10

1- التنظيم الاحترافي للحدث من قبل الرابطة التي ابتكرت أساليب جديدة في تنظيم الحدث.

2- الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ مدرجات استاد آل مكتوم.

3- دخول وخروج الجماهير تم بسلاسة ودون مشكلات رغم العدد الكبير.

4- إقامة المباراة على استاد آل مكتوم، التحفة المعمارية الرائعة.

5- حفل تتويج الشارقة بكأس البطولة جاء مميزاً واستثنائياً.

6- العروض الاحتفالية والتراثية المميزة التي رافقت الحدث.

7- نقل المباراة تلفزيونياً لأول مرة باستخدام أحدث التقنيات، منها 37 كاميرا 4k.

8- وجود مركز إعلامي مميز بنادي النصر قدم كل التسهيلات الممكنة لوسائل الإعلام.

9- تحلي لاعبي الفريقين بالانضباط، قبل المباراة وأثناءها وبعد نهايتها.

10- قاد المباراة الحكم الدولي البولندي الشهير سيمون مارسينياك.