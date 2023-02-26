البلجيكي ريمكو إيفينبول يُتوج بلقب النسخة الخامسة طواف الإمارات

توج البلجيكي ريمكو إيفينبول بطلاً للنسخة الخامسة لطواف الإمارات 2023، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، والذي أقيم على سبع مراحل، لمسافة 1028 كم، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً محترفاً، واختتمت منافساته اليوم الأحد على قمة جبل حفيت بمدينة العين.

ونجح إيفينبول في حسم لقب الطواف على الرغم من تفوق البريطاني آدم ييتس دراج فريق الإمارات عليه في المرحلة الأخيرة التي أقيمت في العين لمسافة 153 كلم، حيث تمكن الدراج البريطاني من التفوق بعشر ثوان فقط على منافسه البلجيكي في الكيلومترات الأخيرة بالسرعة القصوى قبل عبور خط النهاية على قمة جبل حفيت، وأنهى البريطاني مسافة السباق في 3:29:42 ساعة ليحل في المركز الأول للمرحلة والثالث في الترتيب العام للطواف، فيما جاء الأسترالي لوكاس بلاب دراج فريق إينيوس غرينادير في المركز الثاني للترتيب العام للطواف.

وفاز البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية (الشركة العالمية القابضة) لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية (شركة النخيل) لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصد تيم ميرلير القميص الأخضر برعاية (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط، واحتفظ بالقميص الأسود برعاية (برعاية أبوظبي إكسبيرينس) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق ابليسين ديكونينك.

وحصد فريق الإمارات لقب أفضل فريق في النسخة الخامسة من طواف الإمارات.