مسيرات فرح لجمهور الشارقة ابتهاجا بكأس السوبر

احتفل جمهور الشارقة بفوز فريقه بلقب كأس السوبر الإماراتي إثر تفوقه على العين بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي كايو لوكاس خلال مباراة القمة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على استاد آل مكتوم بنادي النصر ونجح الشارقة في حصد اللقب الثمين بعدما تمكن أخيرا من الفوز أيضا بكأس رئيس الدولة عقب انتصاره على الوحدة بهدف نظيف سجله المهاجم الإسباني باكو الكاسير.

وسيرت الجماهير الشرقاوية مسيرات ضخمة جابت الشوارع ابتهاجا باللقب الثمين الذي حققه الفريق عن جدارة واقتدار بعدما تفوق على العيناوي حامل لقب بطولة الدوري الإماراتي الموسم الماضي، وعاشت إمارة الشارقة ليلة باسمة بعد فوز الملك الشرقاوي بكأس البطولة