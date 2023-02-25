«الشراعية 60 قدماً» تدشن اليوم السباقات التراثية بدبي

تشهد شواطئ دبي ظهر اليوم انطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي)، وتجمع التظاهرة نخبة النواخذة والبحارة في صراع مثير للفوز بناموس السباق الذي يأتي في فاتحة الفعاليات التراثية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2023، كما يمثل خير بروفة للسباق الكبير «النسخة 32 من سباق القفال السنوي في مايو المقبل».

وينطلق السباق من عمق مياه الخليج بالقرب من جزيرة القمر (نيوة بن حنظول) بالاتجاه إلى شواطئ دبي ونقطة خط النهاية في شواطئ جميرا لمسافة تزيد على 23 ميلاً بحرياً ستبحر السفن خلالها من أجل اعتلاء منصة التتويج ومعانقة لقب الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023.

وتبدأ إجراءات المشاركة في السباق مبكراً بالنسبة للسفن المشاركة عبر المرور عند منطقة التفتيش في عرض الخليج العربي، ومن ثم التحرك نحو مكان الانطلاقة والذي تم تحديده من قبل لجنة الإشراف على السباق، ومن ثم الاصطفاف بالطريقة الصحيحة بين عوامات خط البداية تأهباً لإعطاء إشارة البداية ورفع العلم الأخضر من قبل زورق الطليعة.