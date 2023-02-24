لوب يرفع راية التحدي أمام العطية في «رالي أبوظبي»

أكد نجم الراليات، الفرنسي سيباستيان لوب، سعادته بمنافسة ناصر العطية مرة أخرى في رالي أبوظبي الصحراوي، الذي ينطلق الأحد المقبل، بمسافة إجمالية تصل إلى 2170 كلم، حيث يتطلع فريق البحرين ريد إكستريم إلى الدفاع عن صدارته الثلاثية في كأس العالم.

ويتصدر لوب وملاحه فابيان لوركين ترتيب بطولتي السائقين والملاحين والمصنعين. ويشكل العطية التهديد الرئيس لطموحات لوب في الجولة الثانية من البطولة في الإمارات.

ورفع لوب من مستوى التحدي، وقال بطل العالم تسع مرات في تصريح صحافي: «سعيد جداً بالعودة إلى رالي أبوظبي الصحراوي بعد إسدال الستار على رالي داكار، حيث أثبتنا أن لدينا سرعة جيدة جداً، خاصة في الكثبان الرملية، لذلك نحن نتصدر البطولة».