دبي ترسم الفرح في الطواف.. الفائز دراج فريــق الإمارات

فاز الدراج الكولومبي سيباستيان مولانو من فريق الإمارات بلقب مرحلة دبي الرابعة من النسخة الخامسة لطواف الإمارات، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وانطلقت المرحلة الرابعة من الشندغة وصولاً إلى دبي هاربور، لمسافة 174 كم، حيث قطع الدراج سيباستيان مولانو المسافة بزمن بلغ 3:50:01 ساعات، متقدماً على منافسيه الهولندي أولاف كوي دراج فريق جامبو ﭬيزما، والأسترالي سام ويلسفورد من فريق دي إس إم، بأربع ثوانٍ.

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية (الشركة العالمية القابضة) لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية (شركة النخيل) لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل الهولندي أولاف كوي على القميص الأخضر برعاية (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط، وتوج بالقميص الأسود برعاية (أبوظبي إكسبيرينس) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق ابليسين ديكونينك.

وتوّج الفائزين كل من: الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية نائب رئيس الاتحاد الدولي أسامة الشعفار، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية «شمال القابضة» الشركة المالكة والمطور الرئيس لمشروع «دبي هاربور» عبدالله بن حبتور، وممثل الشركة العالمية القابضة بيتر إبراهام، والرئيس التنفيذي للمشاريع في نخيل ونيل لاينز ممثل أودي (النابودة للسيارات) محمد راشد، والمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي.

وقال المتصدر العام للسباق وحامل القميص الأحمر ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب: «إن ارتداء القميص الأحمر له قيمة خاصة بالنسبة لي، لقد مررنا بالعديد من المعالم الرئيسة في دبي في تحدٍّ قوي، وانتهت الأمور بشكل رائع. شعرت بالارتياح في ساقي بعد أمس، وحاولنا الفوز بالمرحلة مع تيم ميرلير، لكن لكوني مرتدياً قميص المتصدر، لم أستطع تحمل أي مخاطر قد تعرضني لخسارة الصدارة».

وبعد الفوز بالمرحلة الرابعة من طواف الإمارات للرجال 2023، قال سيباستيان مولانو: «سعيد جداً بالانتصار الذي تحقق اليوم لي ولجميع أعضاء الفريق المشاركين، إنها فرصة رائعة بالنسبة لي لإظهار ما يمكنني القيام به، وأنا سعيد لأنني فزت بالمرحلة الرابعة اليوم».

وتقام اليوم مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الخامسة من طواف الإمارات التي تنطلق من جزيرة المرجان في رأس الخيمة الساعة 12:35 ظهراً، وصولاً إلى أم القيوين بوقت متوقع الساعة 4:30 مساءً، وتبلغ مسافتها 170 كم، حيث يكون الجزء الأول عبر الصحراء جنوباً مع بعض الانحرافات عن الطريق السريع، ثم يتجه المسار عبر امتدادات من الطريق السريع وصولاً إلى أم القيوين ليبلغ الجزء الأخير من السباق.