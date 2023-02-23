مقارنة رقمية قبل أول مواجهة بين العين والشارقة في "السوبر"

يستضيف استاد آل مكتوم مباراة مرتقبة، بين فريقي العين والشارقة، في كأس السوبر الإماراتي، في نسخته الخامسة عشرة، في مباراة ينشد فيها كلا الفريقين أول ألقاب موسم 2022- 2023، وفي التقرير التالي تبرز أبرز أرقام العين والشارقة في الكأس:

- يشارك العين في الكأس للمرة السابعة في تاريخه؛ نجح بالتتويج 3 مرات، واحتل الوصافة في مثلها، فيما يشارك الشارقة للمرة الثالثة؛ وتوّج باللقب في أول مشاركة في 2019.

- للمرة الأولى يتواجه الفريقان في السوبر، تواجها في 31 مباراة بكافة المسابقات خلال حقبة الاحتراف؛ فاز العين في 15 منها، مقابل 6 انتصارات للشارقة، وتعادلا في 10 مواجهات.

- جميع مواجهات الفريقين الـ31 في عصر الاحتراف انتهت بتسجيل هدفين أو أكثر، حيث شهدت المباريات تسجيل 110 أهداف، بمعدل 3.5 هدف/ مباراة؛ سجّل العين 66 هدفاً في مرمى الشارقة، وسجّل الشارقة 44 هدفاً في مرمى العين.

- سجّل العين 9 أهداف، واهتزت شباكه بـ8 أهداف خلال مبارياته الست السابقة في كأس السوبر، واتجهت 4 من مبارياته السابقة لركلات الترجيح (فاز 2 – خسر 2).

- لم ينجح الشارقة في هز الشباك في مباراتيه السابقتين بكأس السوبر، تفوّق بركلات الترجيح على شباب الأهلي في 2019 بعد التعادل سلبياً، وخسر 0-1 في 2021 أمام شباب الأهلي.

- سجّل اللاعبون الأجانب آخر 12 هدفاً للشارقة في مرمى العين بكافة المسابقات، وكان نصيب كايو لوكاس تسجيل نصف هذه الأهداف في مرمى فريقه السابق.