زوجة «سوبر ماريو» تعشق دبي.. "ما يتردد صحيح 100%"

عشق دبي بلغ مداه لدى أُسر لاعبي كرة القدم العالميين ومنهم آن كاترين زوجة النجم الالماني ماريو غوتسه (30 عاماً) صاحب هدف تتويج «المانشافت» بكأس العالم 2014، بعدما أكدت أنها ستنتقل للعيش في «دانة الدنيا» خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن كاترين (33 عاماً)، المعروفة بتأثيرها عبر مواقع التواصل وتفاعلها مع الجمهور على «إنستغرام» ردها على أحد المتابعين حين سألها: «أنت ستنتقلين إلى دبي»، فردت قائلة: «صحيح 100%»، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وكانت -كاترين قد صرحت الصيف الماضي عن حبها لدبي وقالت إنه يمكنها أن تتصور الهجرة إليها، موضحة في الوقت نفسه أنه ليس قرارها الآن لأن زوجها لاعب بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ سابقاً يكمل مسيرته الاحترافية في إينتراخت فرانكفورت حالياً بعقد يمتد حتى 2025، وقالت: «أنا أنتقل إلى حيث يلعب ماريو. هذا هو اتفاقنا. ولكن بمجرد اعتزاله كرة القدم، يمكنني اختيار المكان الذي سننتقل إليه».

وختمت كاترين بأن «الانتقال إلى دبي سيكون في غضون سنوات قليلة، لكن ليس الآن».

يذكر أن رياضيين عالميين يمتلكون عقارات في دبي ويقطنون بها، ويحرصون على زيارتها مثل الإنجليزي ديفيد بيكهام، وأسطورة الفورمولا 1 الألماني مايكل شوماخر، والملاكم البريطاني الجنسية الباكستاني الأصل، أمير خان، ونجم الكرة الفرنسية السابق نيكولاس أنيلكا، وأساطير التنس الألماني بوريس بيكر، والصربية جيلينا يانكوفيتش، والسويسري روجر فيدرر.