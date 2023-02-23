30 ميدالية للإمارات في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى

رفع لاعبو الأندية الإماراتية غلتهم إلى 30 ميدالية، بواقع ثماني ذهبيات و12 فضية، و10 برونزيات، في ثاني أيام منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ10 لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي يرعاها سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

وحقق نادي خورفكان للمعاقيين ثلاث ميداليات ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وثلاث ميداليات برونزية، كما حقق نادي العين لأصحاب الهمم ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وحصد نادي الثقة للمعاقين ميدالية ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، فيما فاز نادي دبي لأصحاب الهمم بميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وخمس ميداليات برونزية، وحصد نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين.

وتمكنت الهند من الحفاظ على الصدارة لمنافسات البطولة لليوم الثاني برصيد 17 ميدالية بواقع ثماني ذهبيات، وأربع فضيات، وخمس برونزيات، بينما جاءت تايلاند في المركز الثاني برصيد 13 ميدالية بواقع ست ذهبيات، وخمس ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، وحلت ألمانيا في المركز الثالث برصيد تسع ميداليات بواقع ست ذهبيات، وفضية، وميداليتين برونزيتين».