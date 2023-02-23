«الحبتور» أول المتأهلين لنصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

حقق فريق «الحبتور إيفزا» فوزه الثالث على التوالي في كأس دبي الذهبية 2023 للبولو، والتي تستمر حتى الرابع من مارس المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبلولو والفروسية، بمشاركة ثمانية فرق، وبهانديكاب 20 جولاً، وضمن تأهله مباشرة إلى الدور قبل النهائي الذي سيقام يوم الأول من مارس المقبل، فيما تدخل الفرق الثلاثة الأخرى في دوامة الضربات الجزائية لكسر التعادل، بعد أن تعادلوا في عدد مرات الفوز والخسارة وهي فرق: «إيه إم» و«بنجاش دودسون وهوريل» و«مهرة ومجموعة آياكس للاستثمار».

وكان «الحبتور» قد حقق فوزه الثالث ضمن المجموعة الثانية على حساب فريق «إيه إم» بنتجية 12 هدفاً مقابل 10 أهداف.