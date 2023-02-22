بطلة "أستراليا" سابالينكا تنهي حلم أوستابينكو في "تنس دبي"

وضعت بطلة "أستراليا المفتوحة"، والمصنفة الثانية عالمياً، البلاروسية إيلينا سابالينكا، حداً لطموحات المصنفة 20 على العالم اللاتفية إيلينا أوستابينكو، في مواصلة الدفاع عن لقبها للعام الماضي في بطولة "تنس دبي" للاعبات المحترفات، عقب الفوز الصعب الذي حققته البلاروسية اليوم بمجموعتين لمجموعة واحدة، في ختام دور الـ 16.

واحتاجت سابالينكا إلى ساعة و42 دقيقة لإقصاء أوستابينكو، بعد مجموعة أولى حسمتها اللاتفية بواقع (6-2)، قبل أن تتمكن البلاروسية من معادلة النتيجة بالفوز في المجموعة الثانية (6-1)، وتكرار الأمر بالفوز بالمجموعة الثالثة (6-1) والمباراة.

وتطمح سابالينكا إلى لقبها الأول في "تنس دبي"، ومواصلة تألقها للموسم الحالي، خصوصاً أن مباراتها أمام اوستابينكو مثلت الانتصار الـ 13 على التوالي للبلاروسية في موسم 2023، بما فيها تتويجها الشهر الماضي بلقب بطولة "استراليا المفتوحة" أولى البطولات الأربعة الكبرى لهذا الموسم.