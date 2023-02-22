18 ميدالية لأندية الإمارات في «الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين»

انطلقت منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ11 لألعاب القوى للمعاقين على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، أول من أمس، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 26 دولة، ويختتم فعالياته اليوم.

شهد اليوم الأول حصد الفرق الإماراتية 18 ميدالية: ست ذهبيات، وست فضيات، وست برونزيات. وحقق نادي خورفكان للمعاقين ست ميداليات: ذهبيتان، وفضيتان، وبرونزيتان.

كما حقق نادي العين لأصحاب الهمم ثلاث ميداليات: ذهبيتان، وفضية. وحصد نادي الثقة للمعاقيين أربع ميداليات: ذهبية، وفضية، وبرونزيتان. وحقق نادي دبي لأصحاب الهمم أربع ميدليات: ذهبية، وفضية، وبرونزيتان. وحقق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية فضية.

وتصدرت الهند ميداليات اليوم الأول بـ10 ميداليات، ثم تايلاند بـ10 ميدليات، ثم سويسرا بسبع ميداليات.