البلجيكي تيم ميرلير بطلاً للمرحلة الأولى من «طواف الإمارات»

فاز البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) البلجيكي، أمس، بالمرحلة الأولى (بريسايت) من النسخة الخامسة من طواف الإمارات. وانتزع تيم ميرلير لقب المرحلة الأولى بعد فارق زمني ضئيل بينه وبين الأسترالي كاليب إيوان من فريق (لوتو دستني) البلجيكي، بعد أن أنهى السباق البالغة مسافته 151 كيلومتراً، في زمن قدره 3:17:35 ساعات، فيما حل أسطورة سباقات الدراجات الهوائية البريطاني مارك كافنديش دراج فريق (أستانا كازاكستان) ثالثاً.

وحصد تيم ميرلير قميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر الذي ترعاه (الشركة العالمية القابضة) والذي يستحقه متصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر الذي ترعاه (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط، بينما حصل لوك بلاب من فريق أينوس جرانديريس على القميص الأبيض الذي ترعاه (شركة النخيل) ويقدم لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، وعلى القميص الأسود برعاية (برعاية أبوظبي إكسبيرينس) الذي يقدم لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

وتقام المرحلة الثانية من الطواف، اليوم، في العاصمة أبوظبي، وبرعاية «موانئ أبوظبي»، حيث تبلغ مسافتها 17.3 كيلومتراً، بنظام سباق ضد الساعة للفرق، ويستضيف ميناء خليفة منافسات هذه المرحلة في مسار سريع جداً ولا يتضمن سوى منعطفات قليلة ودورتين على شكل حرف U. حيث يتميز المسار بعرضه وتسطحه، ما يسمح للدراجين العالميين بتحقيق أزمنة جيدة بالمحافظة على السرعات العالية.

توج الفائزين كل من الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ومدير مكتب التنسيق الحكومي بديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة إبراهيم المرر، ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة بريسايت إكسدونغ تشو، ومدير التسويق في الشركة العالمية القابضة أحمد إبراهيم، وممثل شرطة الظفرة اللواء سعيد المنصوري، والمدير التنفيذي للمشتريات في شركة النخيل خالد الشحي، ونائب مدير المرور والدوريات بمنطقة الظفرة طالب الشريفي.

من جهته، قال تيم ميرلير عقب فوزه بالمرحلة الأولى: «سعيد جداً بتحقيق هذا الفوز وتوقيته، لقد أصبحت أباً مؤخراً وهذا ما أعطاني حافزاً للمنافسة، وعلى الرغم من أنه كان سباقاً صعباً لكنني استطعت الصمود والمثابرة حتى النهاية. لقد قمنا بعمل جيد كفريق، وكذلك بالنسبة للتصنيف العام. كنا نتسابق أيضا مع ريمكو إيفينبول، فقد كان الأقوى دائماً ومصدر إلهامنا لتحقيق الفوز اليوم».

الجدير بالذكر أن طواف الإمارات يبدأ من أبوظبي وينتهي فيها، عبر سبع مراحل بمجموع 1028 كيلومتراً، حيث يتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة لمرحلة ضد الساعة التي تقام اليوم في ميناء خليفة والتي تمتد لمسافة 17.2 كيلومتراً.