«ميمي كاكوشي» بطلة «الأوكس» الإماراتي في ميدان

أضافت بطلة «1000 غينيز الإماراتي»، المهرة «ميمي كاكوشي»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، ثاني ألقابها في البطولات الكلاسيكية لهذا الموسم المخصصة للمهرات من عمر ثلاث سنوات، إذ توجت بتحدي «الأوكس الإماراتي» الذي أقيم في الشوط الثالث من حفل الأمسية السابعة من كرنفال كأس دبي العالمي، التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل، أول من أمس، على مضمار ميدان، ورعت أشواطها السبعة «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز بلغت 780 ألف دولار.

ونجح الفارس مايكل بارزلونا في قيادة «ميمي كاكوشي» لانتزاع لقب «الأوكس» البطولة المخصصة للفئة الثالثة «جروب3»، بعد أداء قوي، أهلها لقطع خط نهاية مسارة 1900 متر رملي التي امتد عليها الشوط الثالث، بالمركز الأول، وبزمن بلغ دقيقتين وجزء واحد من الثانية، متفوقة بفارق 1.25 طول عن وصيفتها في السباق المهرة «أمي بليز» بشعار «دبلي سي للسباقات ورندرلاند للسباقات» وإشراف المدرب دووغ أونيل وقيادة الفارس أنطونيو فريزو.

وواصلت خيول «غودولفين» تألقها بحصد رباعية جديدة، جاءت جميعها على المسارات العشبية، استهلت مع «سيتي ووك»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بالفوز في الشوط الثاني الذي خصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1200 متر، واتبعت بانتزاع الجواد «نيو كنجدوم»، بإشراف شارلي آبلبي لقب الشوط الرابع «لورد غليترس هانديكاب» لمسافة 1600 متر، وتتويج الجواد «سسكاني»، بإشراف شارلي آبلبي في بطولة «ند الشبا تروفي» لخيول «جروب3» التي جرت في الشوط الخامس لمسافة 2810 أمتار، واستكملت بحجز «نيشنس برايد» تذكرة المشاركة في ليلة «كأس دبي العالمي» بعد تمكن الجواد من إهداء «غودولفين» الفوز التاسع تاريخياً في بطولة «دبي ملينيوم ستيكس» لخيول «جروب3» التي جرت في الشوط السادس لمسافة 2000 متر.

وفي بقية النتائج، نجح الجواد «إيه إف المميز» في الفوز بلقب بطولة «مزرعة الروية» التي جرت في الشوط الافتتاحي لمسافة 1600 رملي، قبل أن يتمكن الجواد «غولدن غول» من الفوز بلقب الشوط السابع والختامي الذي خصص لفئة «هانديكاب» لمسافة 1400 متر رملي.