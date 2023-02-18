"يد" شباب الأهلي والشارقة تقبض على صدارة الدوري الإماراتي

عزز فريقا شباب الأهلي والشارقة، صدارتهما للمجموعتين الأولى والثانية في ختام الدور قبل النهائي لبطولة الدوري العالم لكرة اليد، عقب تحقيقهما الفوز اليوم السبت في الجولة الثالثة والأخيرة، جاء لـ "فرسان دبي" على ضيفه الوصل بنتيجة (30-20)، ولـ "الملك" على الجزيرة بواقع (27-23) في لقاء أقيم على صالة نادي الشارقة.

كما شهدت الجولة، تحقيق العين لانتصار صعب على مضيفه مليحة (32-31)، قبل أن يعود النصر بالانتصار من صالة مستضيفه دبا الحصن جاء بفارق الهدفين وبنتيجة (23-21).

وأكد شباب الأهلي في ختام الدور ما قبل النهائي جدارته بصدارة المجموعة الأولى، بعد أن رفع "فرسان دبي" رصيدهم إلى ثمانية نقاط بفارق النقطة عن العين الوصيف، وتراجع مليحة إلى المركز الثالث برصيد حمسة نقاط، في أودت خسارة الوصل بالبقاء بالمركز الرابع برصيد أربعة نقاط.

وواصل الشارقة سجله الخالي من الهزائم، معززاً صدارته لفرق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد تسعة نقاط، بفارق النقطتين عن النصر في المركز الثاني، وليحافظ الجزيرة ودبا الحصن على مركزهما الثالث والرابع برصيدي 5 و3 نقاط على التوالي.

وقضى نظام البطولة، بأن تحصل الفرق التي تنهي الدور ما قبل النهائي في المركزين الأول والثاني لكلتا المجموعتين على نقاط اعتبارية، بواقع نقطتين للمتصدر ونقطة واحدة لصاحب المركز الثاني، ترحل معها إلى الدور النهائي الذي ينطلق الشهر المقبل ويقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، مقارنة بصفر نقطة للفرق التي انهت الدور ما قبل النهائي بالمركزين الثالث والرابع.

وبناءً على نتائج الدور ما قبل النهائي، يدخل فريقا الشارقة وشباب الأهلي الدور النهائي وهما متشاركين الصدارة برصيد النقطتين، يقابلها استهلال النصر والعين الدور النهائي وهو متشاركين للمركز الثاني ورصيد النقطة الواحدة، على أن تستهل فرق الجزيرة والوصل ودبا الحصن ومليحة وهي برصيد صفر نقطة.