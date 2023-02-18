مدرب كلباء: الفرق بيننا والعين "اللاعبون الكبار"

قال مدرب فريق كلباء، الايراني فرهاد مجيدي إن المباراة التي خسرها أمام العين بثلاثة اهداف لهدفين أمس في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، كانت ممتاز، مشيرا إلى أن "الفرق بيننا والعين هم اللاعبون الكبار، الذين حسموا النتيجة لصالح العين".

وقال في تصريح صحافي: الفوز في هكذا مباراة يحتاج الى لاعبين كبار يستطيعون ان يسيطروا على مجرياتها، لذلك اقول ان الفرق بيننا والعين ان العين لديه لاعبين كبار بمواصفات فنية عالية ساهمت بحسم النتيجة في اخر ثواني المباراة ومنهم التوغولي لابا كودجو والذي تمكن من تغيير نتيجة المباراة في آخر دقيقة، واعتقد اننا لعبنا مباراة افضل من العين. وتابع: الشيء المهم الذي يجب أن نقوله ان هذه رابع مباراة نفقد فيها النقاط في الوقت بدل الضائع.