350 لاعباً و26 دولة في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين

ينطلق الاثنين المقبل، ملتقى الشارقة الدولي الحادي عشر لألعاب القوى للمعاقين، الذي يحتضنه "نادي الثقة للمعاقين" في الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. ويستمر الحدث حتى 22 الجاري بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 26 دولة، من ضمنهم 69 لاعباً ولاعبة من الإمارات (23 من الإناث و45 من الذكور) يتقدمهم البطل البارالمبي محمد القايد.

وتقام الفعاليات في منافسات المضمار لمسافات (100 و200 و400 و800 و1500 و5000 متر)، بجانب منافسات الميدان في مسابقات الصولجان، والقرص، والرمح، ودفع الجلة، والوثب العالمي، والوثب الطويل، والوثب الثلاثي، وتشمل، فئات الإعاقة البصرية، والشلل الدماغي، والإعاقة الذهنية، والبتر.

وجاء الإعلان عن تفاصيل الملتقى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للملتقى، بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى ورئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور طارق سلطان بن خادم، ورئيس لجنة التسويق والاستثمار المستشار حميد علي العبار، وعدد من المسؤولين.