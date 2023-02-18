الوحدة يستقبل البطائح في اختبار سهل

سيكون الوحدة أمام اختبار سهل نسبياً في مواجهة البطائح، عندما يستقبله على استاد آل نهيان عند الـ5:30 من مساء اليوم، لحساب الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين. ويسعى الوحدة الذي سبق أن فاز على البطائح ذهاباً بأربعة أهداف دون رد، لتكرار فوزه ذهاباً، في محاولة للتمسك بأمل المنافسة على لقب الدوري، خاصة بعدما تراجع العنابي للمركز الخامس لجدول الترتيب العام، وبفارق ست نقاط، وفوزه اليوم سيقرب المسافة مع شباب الأهلي المتصدر عند ثلاث نقاط فقط.

ولم يستفد أصحاب السعادة من استقباله شباب الأهلي والوصل على ملعبه، فتعادل إيجاباً في المباراتين، ليبتعد الوحدة خطوة مُقلقة على جماهيره للاستمرار كمنافس على اللقب.

ويبدو مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، تحت الضغط، لعدم قدرته على تحقيق طموحات أنصار النادي، فودع أكثر من بطولة، أبرزها كأس رئيس الدولة، وباتت بطولة الدوري الوسيلة الوحيدة لمصالحة جماهيره.

ويدخل البطائح اللقاء وهو يعاني أزمة نتائج على الرغم من تعادله في المباراة الماضية ضد بني ياس 3/3، إلا أن رجال المدرب المغربي سعيد شخيت فرطوا في فوز كان في المتناول، بعدما أنهوا الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد، قبل أن ينجح السماوي في العودة القوية في الشوط الثاني، ويسجل ثلاثة أهداف، ويتعادل الراقي في الدقائق الأخير بضربة جزاء.

وستكون نقطة التعادل مرضية لدرجة كبيرة، لتأمين موقف الفريق في جدول الدوري، والبقاء بين المحترفين في أول موسم له بين الكبار.