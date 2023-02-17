سيتي يهزم بينونة في قمة البقاء بدوري "الهواة"

فاز فريق "سيتي" بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت في الملعب الرئيس الثاني لنادي النصر اليوم، ضمن الجولة 22 لدوري الدرجة الاولى، ليصبح رصيد "سيتي" 16 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 15 نقطة لفريق بينونة في المركز قبل الاخير.

وقدم الفريقان مباراة جيدة ونجح "سيتي" من تسجيله هدفيه في الشوط الاول عن طريق البرازيلي لوكاس مارتين في الدقيقة 22 وعبيد عيد في الدقيقة 74.