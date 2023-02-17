"مظلات كايت سيرف" ترتفع في جزر دبي

تحتضن شواطئ (جزر دبي) السبت والأحد منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف- التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2022-2023.

وينظم النادي بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف بإشراف إتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وبالتعاون مع لجنة الامارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على المياه للموسم السادس على التوالي، حيث بات الحدث متنفسا لمحبي هذه الرياضة وموعدا سنويا يترقبه عشاق هذا النوع من شغف المغامرة البحرية.

وتشهد منافسات الجولة الثانية تنافسا ساخنا يجمع نخبة المتسابقين والمتسابقات من أبطالنا نجوم المنتخبات الوطنية وممارسي هذه الرياضة من أفراد الجاليات المقيمة وذلك للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات هي توين تيب والإستعراض الحر وهايدروفويل إضافة إلى مسابقة (وينيغ فويل) الفئة المستحدثة والتي إنضمت حديثا للبطولة في نسخة 2023 كمبادرة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتستقطب بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف نخبة من المصنفين العالميين الأوائل في الجمعية الدولية لرياضة كايت سيرف من أجل الاستعداد في هذه الفترة لعدد من الاستحقاقات الدولية والعالمية بالمنطقة والعالم وأيضا نحو الحلم المرتقب بالمشاركة وللمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).

وسبق لمنافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف أن شهدت مشاركة ابرز المصنفين وابطال العالم مثل نجم مسابقة هايدروفويل والمرشح لمعانقة الحلم الأولمبي في بلده البطل العالمي الفرنسي ثيو دي راميكورت الذي شارك في النسخة الخامسة موسم 2021-2022 وكذلك بطل العالم وأوروبا السلوفيني توني فوديسيك، والذي شارك في النسخة الرابعة موسم 2020-2021

ويطمح نجوم منتخبنا الوطني لرياضة كايت سيرف للمنافسة في عدد من الفئات وتطوير مهاراتهم الفردية تحضيرا للمشاركات الدولية المقبلة بعد عودة عناصر المنتخب من الدوحة والمشاركة في الجائزة الكبرى المفتوحة للاستعراضات الحرة.

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بجميع المشاركين في الحدث مؤكدا أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يتطلع دائما لإحداث التنوع في روزنامة الفعاليات وإتاحة الفرص لمحلبي الرياضات البحرية من أجل اشباع رغباتهم في إيجاد منافسات تزيد من خبراتهم وتكسبهم التجربة والاحتكاك.

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي أن بطولة دبي المفتوحة ظلت وعلى مدار 6 مواسم تقدم خدمة متميزة لعشاق هذه الرياضة التي حققت الانتشار المطلوب وأكثر ظلت البطولة موعدا مهما لنجوم الدولة من اجل صقل مهاراتهم والتعرف على الجديد لذلك جاء حرص النادي في إضافة المسابقات ومن بينها فئة (وينيغ فويل).