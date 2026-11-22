دبي - الإمارات اليوم

احتفظ القاربان «زلزال 51» و«KHK 54» بلقبي الشوطين المحلي والمفتوح، على التوالي، في النسخة الثلاثين من كأس آل مكتوم للتجديف التراثي، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، امس السبت، وسط منافسات قوية بين نخبة من فرق التجديف التراثي، في واحدة من أبرز البطولات البحرية التي تجسد ارتباط أبناء الإمارات والخليج بموروثهم البحري الأصيل.

ونجح القارب «زلزال 51»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة فهد أحمد المرعي، في الاحتفاظ بلقب الشوط المحلي، فيما كرر القارب البحريني «KHK 54»، المملوك لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد بن ناصر البوسميط، إنجازه بالمحافظة على لقب الشوط المفتوح.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، التي قدمت مستويات فنية متميزة عكست جاهزيتها وحرصها على تحقيق أفضل النتائج، في ظل المكانة التي تحتلها كأس آل مكتوم للتجديف التراثي ضمن أجندة الموسم الرياضي البحري، ودورها في المحافظة على هذه الرياضة الأصيلة وتعزيز حضورها بين الأجيال.

نتائج الشوطين

وفي بقية نتائج الشوط المحلي، حل القارب «جلفار 55»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، في المركز الثاني، فيما جاء ثالثاً القارب «الذهب 66»، المملوك لأحمد إبراهيم راشد الغملاسي، الذي تولى أيضاً قيادته.

وفي الشوط المفتوح، جاء القارب «الزعابي 8»، المملوك لسيف حمد الزعابي، وبقيادة النوخذة طلال سيف حامد الزعابي، في المركز الثاني، فيما حل ثالثاً القارب «الذهب 65»، المملوك لـ«البوم مارين»، وبقيادة النوخذة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي.

وشهدت المنافسات حضوراً مميزاً للفرق المشاركة من داخل الدولة وخارجها، في تأكيد على المكانة التي اكتسبتها البطولة على مدار ثلاثة عقود، وما تمثله من مناسبة رياضية وتراثية تجمع عشاق التجديف وتعزز التواصل بين أبناء المنطقة.

«الصاروخ 7» الفريق المثالي

وشهدت البطولة تكريم القارب «الصاروخ 7»، المملوك للشيخ ناصر بن صقر بن ناصر بن حميد النعيمي، وبقيادة النوخذة سلطان إبراهيم المرزوقي، بعد حصوله على جائزة الفريق المثالي، تقديراً لما أظهره من التزام وروح رياضية خلال المنافسات.

ويأتي تكريم الفريق المثالي في إطار حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تعزيز القيم الرياضية الأصيلة، وترسيخ مبادئ الانضباط والعمل الجماعي والتنافس الشريف بين الفرق المشاركة.

تتويج الأبطال وتكريم شركاء النجاح

وجرت مراسم تتويج الفائزين بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والدكتور خالد العويس، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المشرف العام على السباق، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والفرق المشاركة.

وشهد الحفل تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الشوطين المحلي والمفتوح، والتقاط الصور التذكارية للفائزين مع المسؤولين، في ختام منافسات النسخة الثلاثين من البطولة.