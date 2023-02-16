حسين: إصابات خط الدفاع سبب تراجع نتائج عجمان

أرجع مدير فريق الكرة في نادي عجمان، محمد حسين، أسباب تراجع نتائج «البرتقالي»، في الفترة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، إلى الإصابات التي ضربت أفراد خط الدفاع.

وخلال المباريات الأربع الأخيرة تذوق عجمان هزائم كبيرة أمام العين بخماسية نظيفة، ومن شباب الأهلي 1-3، وأمام الشارقة 0-4، ولم يفز إلا على النصر 4-1، وتراجع الفريق إلى المركز السابع في ترتيب فرق الدوري برصيد 26 نقطة.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «فقدنا ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، وهم محمد إسماعيل وميرال ووليد اليماحي، والأخير يعتبر موسمه انتهى مع الفريق ولم يبقَ من التشكيلة الأساسية لخط الدفاع سوى عبدالله صالح، والطبيعي مع التغيرات التي حدثت في الخط الخلفي أن تحدث حالة من عدم الانسجام بين اللاعبين البدلاء، وهذا ما أثر بشدة في النتائج والأداء الدفاعي الذي كان مميزاً للبرتقالي قبل أن تضرب الإصابات صفوفه».

وأضاف: «عجمان كان يتسم في الدور الأول بقوة دفاعه، ويعد الأقوى دفاعاً مع الشارقة، ولكن الأمور لم تسِر كما كان مخططاً، وعلينا أن نعترف بأن هناك بعض المراكز لا يكون فيها البدلاء على نفس قدر ومستوى الأساسيين، وهذا أمر طبيعي لأننا لسنا مثل الفرق الكبيرة التي تملك دكة بدلاء قوية، إذ نعتمد في معظم قائمة البدلاء على لاعبين من فريق الرديف».

وأشار: «من المهم جداً أن نضع في الاعتبار أن عجمان واجه فرقاً من المتنافسين على الصدارة، مثل الوحدة والعين وشباب الأهلي والشارقة، وتلك الفرق لعبت بكل قوتها أمامنا، وأعتقد أنه لولا الإصابات التي تحدثنا عنها لكانت الوضعية أفضل ممّا كانت عليه وما تعرّضنا لكل هذا العدد من الأهداف الذي استقبلناه».

وأبدى محمد حسين ثقته الكبيرة في عودة الفريق مجدداً إلى طريق الانتصارات، لافتاً إلى أن «البرتقالي» لديه مباراة مهمة يوم السبت ضد دبا الفجيرة، ستكون نقطة الانطلاقة لعجمان للمنافسة على المراكز المتقدمة.

وأضاف: «بشكل عام لدينا أربع مباريات في غاية الأهمية، ثلاث منها في الدوري ضد دبا وبني ياس وخورفكان، وواحدة ضد البطائح في كأس رئيس الدولة، واللاعبون والجهاز الفني عازمون على تحقيق أفضل نتائج ممكنة للحفاظ على الصورة المثالية التي ظهر عليها الفريق منذ بداية الموسم».