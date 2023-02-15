«وغا» تكسب تحدّي كأس اليذاع المفتوح في ختامي المرموم

تألقت مؤسسات هجن أبناء القبائل في تحديات رموز اليذاع ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، إذ أقيمت تحديات رموز اليذاع من خلال الأشواط الستة الأولى من الفترة المسائية على كأس المغفور له بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وشهدت منافسات اليذاع خلال الفترتين الصباحية والمسائية مشاركة 1527 مطية.

ونجح شعار محمد علي محمد حماد الشامسي في الفوز بكأس اليذاع المفتوح، وذلك عن طريق «وغا»، بينما فاز المضمر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي بثلاثة رموز، حيث قدم «والم» على قمة الجعادين حاصداً بندقية اليذاع المفتوح، ثم قاد «الصايلة» للفوز بكأس اليذاع البكار المحليات، وأكمل الثلاثية عن طريق «ضاري»، بعد فوزه ببندقية اليذاع الجعدان المحليات.

وذهب كأس اليذاع البكار للإنتاج إلى القطري محمد ناصر محمد ناصر الشنجل بقيادته «البويضا»، وأهدى «عديم» مالكه محمد بطي محمد الغفلي بندقية اليذاع الجعدان للإنتاج، بعد أن أبدع في آخر تحديات الرموز.

في المقابل، شهدت تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى لهجن الإنتاج، تألق شعار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي من خلال الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات للإنتاج بعد تقديمه إلى «شواهين» على قمة الشوط، وأهدت «حدث» شعار محمد سلطان مرخان، ثاني الألقاب من خلال فوزها بصدارة اليذاع البكار المهجنات للإنتاج.

وظهر شعار عيسى خلفان بالشاوي الغفلي في ثالث الأشواط لليذاع الجعدان المحليات للإنتاج بحصول «المسك» على المركز الأول، وأهدى «عباب» سعيد منانه غدير اجتبي قمة اليذاع الجعدان المهجنات للإنتاج، وفازت «أسطورة» المملوكة إلى مطر راشد علي مفتاح الشامسي في الشوط الرابع عشر لليذاع البكار المهجنات.