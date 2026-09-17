مجلس دبي للإعلام يستعرض رؤى فنية ترسم ملامح مستقبل السينما والدراما وصناعة المحتوى

واصل مجلس دبي للإعلام حضوره الفاعل في أعمال قمة الإعلام العربي 2026 من خلال برنامج متنوع من الجلسات والحوارات المتخصصة التي نظمها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع للمجلس، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة، بمشاركة نخبة من صنّاع الأفلام والدراما والمنتجين والمبدعين والخبراء من المنطقة والعالم. واستُهلّت الفعاليات بجلسة «قصة محلية، صدى عالمي»، التي ناقشت قدرة الأعمال المحلية والإقليمية على تجاوز حدودها الجغرافية والوصول إلى جمهور دولي أوسع، مستفيدةً من الفرص المتنامية التي تتيحها منصات البث الرقمي والمهرجانات السينمائية العالمية لتعزيز انتشار القصص والإنتاجات العربية وترسيخ حضورها على الساحة الدولية.

وشارك في الجلسة المخرج والمنتج السينمائي محمد سعيد حارب، والمنتجة رولا ناصر، والمدير العام لمهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي، فيما أدارها مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية سامر المرزوقي. واستعرض المتحدثون العوامل الإبداعية والإنتاجية والتسويقية التي تمكّن القصة المحلية من الوصول إلى الشاشات العالمية.

واحتفى المنتدى بالتجارب الوطنية الرائدة من خلال جلسة حول «قصة رائدة الإخراج الإماراتي د. حصة لوتاه» التي استضافت الدكتورة حصة لوتاه، إحدى رائدات الإعلام والإخراج التلفزيوني في دولة الإمارات، حيث استعرضت محطات بارزة من مسيرتها المهنية وإسهاماتها في تطور المشهد الإعلامي المحلي. وتؤكد مشاركة مجلس دبي للإعلام في قمة الإعلام العربي 2026 التزامه بتطوير منظومة متكاملة للصناعات الإعلامية والإبداعية، وفتح آفاق جديدة أمام صنّاع المحتوى والمواهب، وتعزيز الشراكات بين مختلف أطراف القطاع، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للإعلام والإنتاج الإبداعي، ومنصةً تجمع الأفكار والخبرات والاستثمارات القادرة على صياغة مستقبل هذه الصناعات.