نصف نهائي كأس الصالات ينطلق اليوم

يستضيف فريق اتحاد كلباء ضيفه الشارقة عند السابعة مساء اليوم في نصف نهائي كاس الإمارات لكرة الصالات، بينما سيلتقي في التوقيت نفسه مليحة والبطائح.

وسيتم حسم نتيجة المباراة حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بالذهاب إلى الأوقات الإضافية، ثم ركلات الترجيح.

وكان اتحاد كلباء قد تصدر المجموعة الأولى بسبع نقاط من انتصارين وتعادل، وحل البطائح ثانياً بخمس نقاط من فوز وتعادلين. وتأهل مليحة أولاً عن المجموعة الثانية بانتصارين، بينما تأهل الشارقة بانتصار واحد وخسارة.