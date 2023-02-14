صدارة الدوري تشتعل بعودة «الزعيم» لمربع الكبار

شهدت الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين تحولاً كبيراً في شكل المنافسة على اللقب بعد سلسلة من التغييرات بين فرق الصدارة، حيث فقد شباب الأهلي صدارته التي كان يتحكم فيها قبل الجولة بفارق نقطة عن الشارقة، لينعكس الوضع ويصبح الشارقة المتصدر بفارق النقطة نفسها، وخسر الوحدة المركز الثالث متراجعاً إلى الخامس بعد تعادله أمام شباب الأهلي.

كما صعد الوصل من المركز الرابع إلى الثالث، والعين إلى المركز الرابع ليتخطى الوحدة، أمور كثيرة تحدث في جدول ترتيب الدوري لأول مرة منذ أن انطلق دوري المحترفين، الأمر الذي يجعل البطولة في غاية القوة، وإن كانت الجولة قد شهدت إلى حد ما ابتعاد فريقين عن المنافسة المشتعلة وهما الجزيرة بعد فقدان خمس نقاط في آخر جولتين وعجمان الذي خسر ست نقاط في آخر ثلاث مباريات.

قمتا الجولة 16 كانتا حاضرتين بقوة وبشكل رائع جماهيريا وفنياً، وانتهت الأولى بتعادل عادل بين شباب الأهلي والوحدة وهي بالتأكيد نتيجة سيئة للفريقين بعد أن فقدا مركزهما في جدول الترتيب، فيما انتهت القمة الثانية بريمونتادا عيناوية بعد تعرضه للإحراج في أول 29 دقيقة بتلقيه هدفين أمام الجزيرة، ليرد العين بالثلاثة وقبل لحظات من نهاية المباراة بفضل مهاجمة المتألق لابا كودجو.

عودة العين إلى المنافسة واقترابه من المتصدر بفارق ثلاث نقاط فقط، تجعل البطولة تشتعل في الجولات المقبلة بوجود الشارقة وشباب الأهلي والوصل والعين والوحدة في الصدارة والفارق بين الأول والخامس ثلاث نقاط فقط.

كما أن فوز النصر أمام خورفكان، يعطي القمة المقبلة التي تجمع الوصل والنصر في الجولة 17 طابعاً جماهيرياً فنياً كبيراً.

صراع الهبوط يبدو أنه قد حسم بشكل كبير بعد ابتعاد النصر ليبقى الظفرة ودبا في المركزين الأخيرين دون منافس وبفارق سبع نقاط عن أقرب المنافسين، وحتى الصاعد حديثاً فريق البطائح يقدم نتائج وعروضاً جيدة في أول ظهور له، وهو ما قد يحسم أمر البقاء في ما تبقى من جولات.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن مباراة العين والجزيرة وسبب فوز العين بالمباراة بسؤال عبر «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما هو سبب فوز العين على الجزيرة في قمة الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين؟»، وتم رصد أربع إجابات، هي: أجانب العين، أخطاء تحكيمية، عمل فني من المدرب، هبوط مستوى الجزيرة.

وخلال التصويت الذي شارك 189 مشارك اختار 40.9٪ من المشاركين الأخطاء التحكيمية، مقابل 24.4٪ لأجانب العين، 22.7٪ العمل الفني الذي قام به المدرب العيناوي، 11.9٪ هبوط مستوى الجزيرة.

وأكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فريق الشارقة حافظ على تقديم مستوى متميز من الأداء الفني، مشيراً إلى أن الوحدة فقد نقطتين في مباراة شباب الأهلي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «النصر حقق فوزاً معنوياً على خورفكان وبالرغم من عدم تغير مركزه إلا أنه ابتعد عن الهبوط واقترب من خورفكان والبطائح، الظفرة لا جديد على مستوى النتائج ويفتقد الشراسة الهجومية».