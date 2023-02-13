مظلات "كايت سيرف" تحلق في جزر دبي السبت

يجمع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محبي وعشاق رياضة ألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- مرة أخرى على ضفاف شواطئ (جزر دبي) من خلال منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة 2023 التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف للموسم السادس على التوالي بإشراف إتحاد الامارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وبالتعاون مع لجنة الامارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية يومي السبت والأحد المقبلين تنافسا ساخنا يجمع نخبة المتسابقين والمتسابقات من أبطال الدولة وأفراد الجاليات المقيمة على أرضها الطيبة حيث سيتصارعون للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في اربع فئات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل إضافة إلى (وينيغ فويل) الفئة المستحدثة والتي إنضمت حديثا للبطولة في نسخة 2023.

وقال مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد سيف المري إن بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف تعد من الفعاليات المهمة في روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023 والأكثر جذبا لمحبي شغف المغامرات البحرية الرياضية بين أبناء الدولة وأيضا الجاليات المقيمة واللذين وجدوا في شواطئ دبي والدولة ككل متنفسا لممارسة هذه الهواية الجميلة.

وأكد المري أن رياضة كايت سيرف تجد اهتماما كبيرا من قبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي ينظم بطولة دبي المفتوحة للموسم السادس على التوالي وذلك لأن هذه رياضة تطورت كثيرا لتصبح لعبة اولمبية ستظهر للمرة الأولى خلال منافسات الدورات الأولمبية في باريس 2024 عبر فئة هايدروفويل.

وأشار مدير إدارة الشئون الرياضية أن فعاليات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة حققت نجاحا كبيرا بمشاركة عدد كبير من نجوم منتخبنا الوطني وأيضا المحترفين من المقيمين على أرض الدولة ونتوقع أن يرتفع العدد ويزيد الاهتمام بالمشاركة لأن الجولة المرتقبة تعد محطة قبل الدخول في العديد من الاحداث التي تقام دوليا مما يساعدهم على الاعداد والتحضير.

وقال المدير الفني للجنة الامارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء سامح الصغير إن بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف وعلى مدار دوراتها الخمس الماضية والدورة السادسة هذا الموسم حققت الكثير من المكاسب في جذب قاعدة جديدة لهذه الرياضة مشيدا بالتعدد الكبير في الفعاليات من خلال اطلاق 4 فئات من بينها السباق الحديث وينيغ فويل الذي انتشر بشكل كبير على امتداد شواطئ الدولة.

وكشف الصغير أن توقيت ومواعيد جولتي بطولة دبي في شهري يناير وفبراير أفاد لاعبي المنتخب الوطني والذي عاد للتو من مشاركة عالمية في بطولة قطر الدولية والتي تعتبر محطة التصنيف العالمي لفئة الإستعراض الحر فيما سيكون الحدث المرتقب يومي السبت والأحد محط إهتمام المتسابقين والمتسابقات قبل الإستحقاقات الدولية المرتقبة على مياه دولتنا الحبيبة.