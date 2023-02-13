الإيطالية بورغيني بطلة «طواف الإمارات» للسيدات

توّجت الإيطالية إليزا لونغو بورغيني، بطلة للنسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، والذي أقيم على امتداد أربع مراحل لمسافة 468 كم، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، واختتمت منافساته أمس، في منطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

وحققت بورغيني إنجازاً كبيراً لفريق «تريك سيجافريدو» الإيطالي، بعد أن تفوقت على زميلتها ومواطنتها في الفريق جايا ريليني بفارق سبع ثوان، ومواطنتها سيلفيا بريسكو من فريق «الإمارات أي دي كيو» بفارق زمني بلغ دقيقة و18 ثانية.

وحصدت الهولندية شارلوت كول من فريق «دي إس إم» الهولندي لقب مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي الرابعة والأخيرة، التي انطلقت من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مروراً بأجمل معالم أبوظبي ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، حيث أنهت مسافة السباق 119 كم في زمن قدره 2:57:55 ساعة بمتوسط سرعة 40.13 كم، وتغلبت على نخبة من راكبات الدرّاجات المرشحات للفوز، في مقدمتهن الإيطالية كيارا كونسوني، والألمانية لورينا وايبس. وفي ختام النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات، حصلت الإيطالية إليزا لونغو بورغيني على القميص الأحمر، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، كمتصدرة للترتيب العام للسباق، وفازت الألمانية شارلوت كول من فريق «الإمارات دي إس إم» بالقميص الأخضر، برعاية «بايك أبوظبي»، كمتصدرة بالنقاط، بينما حصدت جايا ريليني من فريق «تريك سيجافريدو» على القميص الأبيض، برعاية «أبوظبي 360»، كأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، بينما توجت أغنيس سكالنياك سوجكا من فريق (Canyon//SRAM Racing) بالقميص الأسود، برعاية «أبوظبي إكسبيرينس»، كمتصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

كما حصل فريق «الإمارات أي دي كيو» على درع أفضل فريق في الطواف، محققاً أفضل زمن في مراحل الطواف الأربع. توج الفائزات كل من عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، محمد النعيمي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدرّاجات، منصور بوعصيبة، وعضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أمل العفيفي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدرّاجات، النخيرة الخييلي، والمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، سهيل العريفي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، خلود الظاهري.