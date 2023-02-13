فوز حتا والحمرية في دوري «الأولى»

حقق فريق حتا، أمس، فوزاً صعباً على مضيفه «غلف إف سي» بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى، حافظ من خلاله على صدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد «غلف إف سي» عند 24 نقطة في المركز 12، وسجل لحتا عبدالله جاسم ومحمد ريحانية، ولفريق «غلف إف سي» حمد ديوب.

وفاز الحمرية على ضيفه الذيد 3-1 ليصبح رصيده 36 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الذيد عند 26 نقطة في المركز التاسع، وسجل للحمرية كل من فتحي ساخي ومارديك كيفورك ومحمد عيد، وللذيد يوسف تولو.

وتعادل فريقا التعاون والعربي بهدف لكل منهما، حيث سجل للعربي أنطونيو ميلو وللتعاون كارلوس البرتو، ليصبح العربي 33 نقطة في المركز الخامس، بينما التعاون في المركز الـ11 بـ15 نقطة. وانتهت مباراة الفجيرة والعروبة بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد العروبة 25 نقطة في المركز الـ10 والفجيرة 23 نقطة في المركز الـ14.