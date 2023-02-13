«تغريدة نادرة» من ريبروف تبرر تشكيلة العين أمام الجزيرة

تسرب القلق لدى جماهير فريق العين لكرة القدم لحظة إعلان القائمة الأساسية لـ«الزعيم» لمباراة الجزيرة، التي أقيمت أول من أمس ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، نظراً للغياب المفاجئ للاعب المحور الأساسي أحمد برمان، بجانب مشاركة اللاعب الشاب فلاح وليد منذ البداية ليكون إلى جوار المهدي المبارك، بدلاً من الدفع بالعائد يحيى نادر، لإعطاء مزيد من الثقل والديناميكية لمجابهة خط وسط الجزيرة الضارب.

وقلب فريق العين الطاولة على ضيفه الجزيرة، وحوّل خسارته من صفر -2 إلى فوز بنتيجة 3-2، ليصعد إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، متفوقاً على الوحدة بفارق الأهداف، في حين تجمدت نقاط الجزيرة عند 27 في المركز السادس.

وأمام حالة القلق لدى الجماهير، نشر الحساب الرسمي لنادي العين «تغريدة» نادرة، حملت تصريحاً لمدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف، يرجع فيها سبب غياب لاعب الوسط أحمد برمان لشعور الأخير بآلام خفيفة في العضلة، عقب الحصة التدريبية الأخيرة، وأنه فضّل منحه راحة، وهي المرة الأولى منذ بداية الموسم التي يتدخل فيها المدرب قبل المباراة لتبرير اختياراته للتشكيلة، وتوضيح غياب بعض الأسماء عن القائمة.

وخلال المواجهة استقبل فريق العين هدفين قبل مرور نصف ساعة، واتضح أن حالة القلق لدى الجماهير كانت في مكانها، وأن ثنائي خط المحور ليسا في يومهما، وهو ما تسبب في زيادة الضغط بشكل واضح على خط الدفاع، نظراً لقوة وسط الجزيرة المتقدم بقيادة عبدالله رمضان وبرونو دي اوليفيرا وعمر تراوري.

وكانت مشاركة لاعب المحور يحيى نادر بديلاً عن فلاح وليد في مطلع الشوط الثاني بمثابة نقطة التحول في المباراة، إذ إن دخوله أسهم في إعادة التوازن لخط الوسط، ومنح استقراراً لخط الدفاع، وأعطى للاعب المحور الآخر المهدي المبارك فرصة التقدم لمعاونة الهجوم، وفي ظل النهج الجديد، استعان المدرب سيرجي ريبروف باللاعب الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس، بدلاً عن المهدي المبارك، لكونه صاحب نزعة هجومية أكثر، ليبدأ «الزعيم» العودة التدريجية للمباراة، قبل أن يحقق الانتصار في نهاية المطاف بنتيجة 3-2.

ورفض ريبروف في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء أن ينسب الفضل في قلب الطاولة وتحقيق نتيجة إيجابية إلى تبديلاته، وقال: «لا يمكنني القول إن التبديلات صنعت الفرق في الشوط الثاني، ولكنني أشكر جهود اللاعبين الذين أظهروا ردة فعل قوية، وشخصياً سعيد جداً بعودة يحيى نادر الذي ابتعد عن اللعب نحو شهرين ونصف، وكذلك الحال بالنسبة لماتياس بلاسيوس».

وأقر المدرب بارتكاب أخطاء عديدة في الشوط الأول، لكنه لم يسمها، وأكد أن ردة فعل اللاعبين كانت قوية خلال شوط اللعب الثاني، وأنهم تمكنوا من إحراز هدفين، وقال: «دائماً ما أفضّل المباريات الجماهيرية، لقد صنعنا العديد من الفرص، غير أننا تلقينا هدفين في وقت مبكر، الأمر الذي عزز من صعوبة اللقاء خلال شوط اللعب الأول، الذي اكتفينا فيه بتسجيل هدف واحد فقط».

في المقابل، كانت الحيرة واضحة على مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، في المؤتمر الصحافي، إذ عبّر عن استغرابه من قرارات حكم المباراة عادل النقبي. وقال: «لن أتحدث عن قرارات الحكم في الشوط الثاني حتى لا أتعرض للعقوبات، لكن الجميع شاهد ما حدث».

وأشار المدرب إلى أن فريقه كان جيداً بشكل عام خلال الشوط الأول من اللقاء، وأضاف: «أفضليتنا كانت واضحة في الهجوم، وسجلنا هدفين جميلين حسمنا بهما تقدمنا في الشوط الأول».

العين حوّل تأخره في النتيجة صفر-2 إلى فوز بـ 3-2، وبات رابعاً في ترتيب الدوري.