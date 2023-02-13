مدرب الوصل: استحققنا الفوز على دبا.. ونتعامل مع كل مباراة بـ «القطعة»

قال مدرب فريق الوصل، الأرجنتيني بيتزي، إن الفريق حقق الأهم بالفوز على دبا بهدف لصفر، أول من أمس في الجولة 16 بدوري أدنوك للمحترفين، وسيستعد بقوة للمواجهة القوية المنتظرة الجمعة المقبل أمام النصر في «ديربي دبي» ضمن الجولة 17. وأضاف المدرب في المؤتمر الصحافي: «استحققنا الفوز، فقد استحوذنا على مجريات المباراة، وهو ما أسعدني». وقال أيضاً: «نتعامل مع كل مباراة بالقطعة، والآن سنفكر في لقاء النصر المقبل، حتى نستمر بتقديم المردود الفني الجيد».

وحقق الوصل العديد من المكاسب، إذ ارتقى في الترتيب إلى المركز الثالث بـ32 نقطة، كما حصل على دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الديربي.

ولم تشهد المباراة أي إصابات في صفوف الوصل، كما أن المدرب اختبر لاعبه الجديد التشيلي فيليبي غوتيريز.

في المقابل، قال مدرب دبا الفجيرة، حسن العبدولي، في المؤتمر الصحافي: «راضون عن أداء الفريق، وقد سيرنا المباراة بالشكل الذي أردناه، ولكن التوفيق لم يحالفنا في تسجيل الأهداف». وتابع: «الجهاز الفني يحاول أن يبني شخصية للفريق، ومن بعدها ستأتي النتائج الإيجابية، ونتمنى أن تكون في الجولات المقبلة لكي يتحسن رصيد الفريق». وقال أيضاً: «الوصل سجل هدفه من فرصة وحيدة طوال المباراة، بينما ضاعت علينا أكثر من فرصة مؤكدة أمام المرمى، وأهنئ فريقي على الأداء».