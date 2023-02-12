منتخب كرة الهدف للمكفوفين يضرب بقوة في «غرب آسيا»

دشن المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين مشواره في بطولة «غرب آسيا»، بانتصارٍ مستحق على شقيقه الكويتي، جاء بفارق خمسة أهداف، وبنتيجة (16-11)، أمس، في افتتاح الدور التمهيدي للبطولة المقامة حالياً في نادي عجمان لذوي الإعاقة، وتمتد حتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة ستة منتخبات، هي: الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والأردن.

كما شهد اليوم الافتتاحي، تحقيق المنتخب القطري انتصاراً عريضاً، عقب فوزه على منتخب عمان بفارق 10 أهداف، وبنتيجة (12-2).

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدماً على المنتخب الكويتي بواقع (10-6)، قبل أن ينجح لاعبو المنتخب في توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، وإنهاء المباراة بواقع (16-11)، ويدين المنتخب في انتصاره، لتألق نجمي (الأبيض) نواف المسماري، ويعقوب آل علي، بعد أن تناوبا على تسجيل جميع أهداف المنتخب، بواقع تسعة أهداف لنواف، وسبعة بتوقيع آل علي.

ويواصل المنتخب اليوم مشواره في الدور التمهيدي، بخوضه مباراتين، تجمعه الأولى في التاسعة والنصف صباحاً مع شقيقه العماني، على أن تتبع في الثانية والنصف ظهراً بلقاء المنتخب القطري.

وقال مدرب المنتخب الوطني موح الموح، في تصريحات صحافية على اللقاء الافتتاحي لـ«الأبيض»: «جاءت المباراة الافتتاحية صعبة ودراماتيكية، نظراً لتبادل الفريقين التفوق في النتيجة».

وأوضح: «المنتخب الكويتي يمتلك مزيجاً من عناصر الخبرة واللاعبين الشبان، الذين يجيدون التصويب بقوة، ما جعل مجريات المباراة صعبة على المنتخبين، خاصة عندما عاد المنتخب الكويتي من تأخر بأربعة أهداف إلى التقدم بهدف، قبل أن نتمكن من إجراء العديد من التعديلات الفنية، استطعنا خلالها فرض التفوق في النتيجة النهائية للمباراة». وعن مستويات الفرق المشاركة في البطولة قال موح: «وجود الوجوه الشابة الجديدة في المنتخبات المشاركة أمر ملحوظ للغاية، ما يستلزم متابعة المباريات جميعها للوقوف على المستويات الفعلية، خصوصاً أن نظام البطولة يمنح الفرصة لأربعة منتخبات في التأهل من الدور التمهيدي، لبلوغ الدور نصف النهائي الذي ينطلق الثلاثاء المقبل».