دبا الحصن يعبر «سيتي» ويتصدر «الهواة» مؤقتاً

حقق فريق دبا الحصن فوزاً ثميناً على ضيفه «سيتي» بهدف لصفر، سجله البرازيلي لوان دي أوليفيرا في الدقيقة 34 من المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى لأندية «الهواة»، ليصبح رصيد دبا الحصن 41 نقطة في صدارة الترتيب (مؤقتاً)، بانتظار مباريات اليوم، والتي تجمع حتا مع «جلف إف سي»، والفجيرة مع العروبة، والحمرية مع الذيد، والتعاون مع العربي.

وفي مباراة أخرى فاز الرمس على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدفين نظيفين، سجلهما باولو هنريكي في الدقيقتين 30 و67، بينما نال لاعب الجزيرة الحمراء بريان فينوجيليو بطاقة حمراء في الدقيقة 68، ليصبح بذلك رصيد الرمس 27 نقطة مقابل 28 للجزيرة الحمراء. ونجح بينونة في الفوز على فرسان هسبانيا

بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيد بينونة 15 نقطة وغادر بذلك المركز ما قبل الأخير، بينما فرسان هسبانيا أخيراً بست نقاط، ونال لاعبه رمضان الماس بطاقة حمراء في الدقيقة 86. وسجل لبينونة البرازيلي دينيلسون هدفين في الدقيقتين 7 و50، بينما لفرسان هسبانيا البرازيلي مارلون كوستا 89. وتعادل مسافي مع مضيفه مصفوت من دون أهداف ليصبح رصيد مسافي 24 نقطة ومصفوت 33 نقطة.